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09 июня 2026 в 15:46

Ветеринар рассказал, как защитить собаку от теплового удара в жару

Ветеринар Шеляков призвал отказаться от плотных намордников для собак в жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В жаркую погоду хозяевам важно отказаться от плотных и герметичных намордников для собак, заявил в беседе с 360.ru ветеринар Михаил Шеляков. В противном случае питомец рискует насмерть перегреться и задохнуться.

В жару [намордники] могут привести к фатальным последствиям. У собак нет потовых желез, и, чтобы охладиться, они широко открывают рот и «проветривают» себя изнутри, эвакуируют избыток тепла, — рассказал Шеляков.

Он предостерег и от бритья питомцев наголо. От жары такой метод вовсе не спасет, кожа лишь останется без защиты и быстрее обгорит. Для защиты от теплового удара лучше ограничить активные игры под солнцем и правильно выбирать время для прогулок. Рекомендуется выходить на улицу с питомцем ранним утром и поздним вечером.

Ранее ветеринар Екатерина Гуляева заявила, что собаки могут заболеть после купания в прудах со стоячей водой. Она отметила, что в таких водоемах часто много источников инфекции и паразитов.

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