Россиянка обратилась к Бастрыкину по делу о насилии экс-мужа над дочерью

Россиянка обратилась к Бастрыкину по делу о насилии экс-мужа над дочерью Россиянка попросила Бастрыкина взять под контроль дело о насилии над дочерью

Россиянка Анна С. опубликовала в своих соцсетях обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела о насилии ее бывшего мужа над малолетней дочерью. Девушка утверждает, что судебная экспертиза подтвердила показания ребенка.

Анна заявила, что расследованием начали заниматься в марте 2026 года. Но более четырех месяцев спустя следователь, ведущий дело в Барнауле, не изменил процессуальный статус отца детей, который остается свидетелем.

Следователь в Барнауле до сих пор держит отца моих детей в статусе «свидетеля», а не «подозреваемого», — сказала она.

Также женщина сообщила, что ее девятилетние сыновья-близнецы продолжают жить с отцом. По утверждению Анны, Истринский суд оставил детей с ним, несмотря на позицию органов опеки. В обращении она попросила Бастрыкина взять расследование под личный контроль, заявив, что опасается за безопасность своих детей.

Ранее уроженца Удмуртии и двух жителей Чайковского задержали за съемку детской порнографии, сообщил СК Пермского края. В отношении них возбудили уголовные дела.