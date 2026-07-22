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22 июля 2026 в 01:07

Пентагон запросил денег на наращивание армии

Пентагон запросил $1,7 млрд на увеличение численности армии США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пентагон запросил $1,7 млрд на увеличение численности и укрепление личного состава вооруженных сил США, передают РИА Новости. В Пентагоне связали необходимость дополнительного финансирования с рекордными показателями набора на службу.

Военное ведомство запросило еще $11,6 млрд на развитие цифровых технологий. Эти средства предполагается использовать для обеспечения превосходства США в цифровой среде, развития беспилотных систем, передовых вычислительных технологий и совместной киберзащиты.

По данным USAFacts, на конец декабря 2025 года общая численность вооруженных сил США составляла 2,81 млн человек по всему миру. Из них около 2,1 млн военнослужащие, еще более 715 тыс. гражданские сотрудники.

Как уточняется, в составе действующей армии США насчитывается около 1,33 млн военнослужащих. Еще порядка 770 тыс. человек входят в Национальную гвардию и резерв. Вооруженные силы страны включают армию, ВМС, ВВС, Корпус морской пехоты, береговую охрану и Космические силы.

Ранее стало известно, что Пентагон не обнародовал информацию о десятках американских военнослужащих, получивших ранения при иранских ударах на прошлой неделе. Кроме того, в ходе этих атак были повреждены несколько вертолетов.

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