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20 июля 2026 в 14:51

Пентагон уличили в утаивании информации о потерях

NYT: Пентагон скрыл данные о пострадавших в результате ударов Ирана солдатах США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пентагон не обнародовал информацию о десятках американских военнослужащих, получивших ранения при иранских ударах на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Кроме того, в ходе этих атак были повреждены несколько вертолетов.

NYT констатирует, что Центральное командование США не предоставляло никакой информации о нанесенных Ираном ударах по базам в регионе, включая территории Иордании. Представители Вооруженных сил США сообщили изданию, что они не несут обязанности раскрывать данные о раненых военнослужащих, поскольку это может способствовать повышению эффективности атак со стороны Ирана.

Ранее иранский Корпус стражей Исламской революции нанес удары по топливному терминалу в Кувейте, обеспечивающему горючим американский флот. Атаки также пришлись на авиабазу Шейх-Иса в Бахрейне, где базируется боевая авиация США.

Кроме того, иранские вооруженные силы атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Целями ударов стали военные базы США в иракской Сулеймании, а также позиции курдских сепаратистских группировок. По данным IRNA, Корпус стражей Исламской революции также поразил склад беспилотников и «главный ИИ-хаб» в Бахрейне.

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