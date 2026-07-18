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Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 13:56

КСИР оставил американский флот без горючего

Иран ударил по топливному терминалу флота США в Кувейте

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Иранский Корпус стражей Исламской революции нанес удары по топливному терминалу в Кувейте, обеспечивающему горючим американский флот, сообщил КСИР в официальном заявлении. Атаки также пришлись на авиабазу Шейх-Иса в Бахрейне, где базируется боевая авиация США, передает Tasnim.

В ходе 19-й волны операции «Наср-2» в ответ на агрессию минувшей ночью ударам беспилотников и ракет был подвергнут терминал обеспечения флота США топливом в порту Аль-Ахмади, а также место расположения боевой авиации на базе Шейх-Иса в Бахрейне, — говорится в сообщении.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит тактику, если атаки США не прекратятся в ближайшее время. По словам Резаи, иранские военные перейдут от обороны к наступлению и полному уничтожению противника в случае продолжения атак США в течение двух-трех дней.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации из Белого дома заявил, что Вашингтон «одерживает победу» в противостоянии с Тегераном и вскоре получит экономические выгоды от этого конфликта. Американский лидер также упомянул «успех в Венесуэле», но не уточнил, о каких именно результатах идет речь.

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