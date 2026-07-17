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17 июля 2026 в 06:25

В США пообещали американцам «золотые горы» от войны с Ираном

Трамп уверен, что США скоро получат выгоду из-за конфликта с Ираном

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США «одерживает победу» в противостоянии с Ираном и вскоре получит экономические дивиденды от этого конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп в телеобращении к нации из Белого дома. Глава государства также упомянул «успех в Венесуэле».

Мы одержали победу в Венесуэле. И теперь она взаимодействует с нами ради добычи миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также одерживаем очень крупную победу в Иране, вы очень скоро увидите плоды этих трудов, — уточнил глава государства.

Он не добавил, о каких именно «плодах» идет речь. Однако президент намекнул на положительные изменения, которые якобы уже скоро затронут американские интересы в регионе.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание, что военная кампания США против Ирана негативно влияет на Вашингтон. По его словам, высказанным в социальных сетях, глава Белого дома ошибочно расценивает удары по Исламской Республике как демонстрацию американской мощи. Авантюры США не приносят им ни авторитета, ни стратегических выгод, а лишь демонстрируют уязвимость американской внешнеполитической стратегии в условиях многополярного мира, констатировал он.

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Иран
Дональд Трамп
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