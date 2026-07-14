Иран ударил базе США в Бахрейне КСИР сообщил об атаке на объекты США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по объектам на американской базе Джуффейр в Бахрейне, сообщает агентство Reuters. Ударам подверглись склады оружия.

Также военные атаковали центр спутниковой связи и жилое здание американских сил. Других подробностей они не опубликовали.

Ранее ПВО Ирана сбила американский беспилотник Lucas неподалеку от города Бендер-Аббас на юге страны. Эти события произошли на фоне серии атак США по Ирану.

До этого по меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ударов Вооруженных сил США по провинции Хузестан на западе Ирана. Один из снарядов попал в насосную станцию.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары Ирана по американским военным базам и объектам в регионе Персидского залива являются самообороной. Он ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе. По его словам, обвинения в адрес Тегерана в защите своего суверенитета являются необоснованными без привлечения к ответственности тех, кого Иран считает нарушителями международного права.