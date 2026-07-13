Один человек погиб, еще четверо ранены при ударах США по Ирану

Один человек погиб, еще четверо ранены при ударах США по Ирану

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ударов Вооруженных сил США по провинции Хузестан на западе Ирана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти. Один из снарядов попал в насосную станцию.

В результате удара погиб охранник объекта. Спасательные службы в настоящее время следят за состоянием пострадавших.

Ранее стало известно, что три пограничных поста на севере Кувейта и морская буровая установка Кувейтской нефтяной компании подверглись атакам, сообщил официальный представитель Министерства обороны страны Сауд Абдель аль-Атван. В результате происшествия объектам был нанесен материальный ущерб.

Тогда же корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским объектам в Кувейте. По его данным, были уничтожены пусковые установки HIMARS и находившиеся рядом боекомплекты. Удар был нанесен с применением беспилотников, утверждают в источнике. Также сообщается, что ракеты якобы уже были готовы к запуску по территории Ирана. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке вызывает у Антониу Гутерриша серьезную обеспокоенность.