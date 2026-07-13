Один человек погиб, еще четверо ранены при ударах США по Ирану

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ударов Вооруженных сил США по провинции Хузестан на западе Ирана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти. Один из снарядов попал в насосную станцию.
В результате удара погиб охранник объекта. Спасательные службы в настоящее время следят за состоянием пострадавших.
Ранее стало известно, что три пограничных поста на севере Кувейта и морская буровая установка Кувейтской нефтяной компании подверглись атакам, сообщил официальный представитель Министерства обороны страны Сауд Абдель аль-Атван. В результате происшествия объектам был нанесен материальный ущерб.
Тогда же корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским объектам в Кувейте. По его данным, были уничтожены пусковые установки HIMARS и находившиеся рядом боекомплекты. Удар был нанесен с применением беспилотников, утверждают в источнике. Также сообщается, что ракеты якобы уже были готовы к запуску по территории Ирана. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке вызывает у Антониу Гутерриша серьезную обеспокоенность.