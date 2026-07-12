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12 июля 2026 в 20:12

Одно мировое событие встревожило генсека ООН

Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look Pres
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Возобновление боевых действий на Ближнем Востоке вызывает глубокую тревогу у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По мнению главы организации, возврат к полномасштабному конфликту обернется катастрофой, передает ТАСС.

Генеральный секретарь глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и возобновившимся военным противостоянием в [Персидском] заливе, включая иранские атаки на суда в Ормузском проливе, нападения США на Иран и атаки Ирана по целям в соседних государствах, — говорится в сообщении.

Гутерриш призвал Тегеран и Вашингтон безотлагательно вернуться за стол переговоров. Решать все разногласия необходимо исключительно дипломатическими методами, считают в аппарате генсека ООН.

Ранее источник сообщил, что Иран нанес серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. По его данным, Корпус стражей Исламской революции также принудил к остановке судно в Ормузском проливе после серии предупреждений.

Также источник, приближенный к иранской переговорной группе, заявил, что Тегеран не возобновит диалог с Вашингтоном до тех пор, пока американская сторона не пересмотрит свою позицию. Каких конкретно шагов ожидает Иран, не уточняется.

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