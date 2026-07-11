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11 июля 2026 в 13:48

«Пока не отступят»: Иран выдвинул США жесткое условие для переговоров

Fars: Иран отказался вести переговоры до смены подходов США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран не намерен вступать в переговоры с американской стороной, пока США не изменят подходы, сообщает Fars со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков. Чего именно Тегеран ожидает от Вашингтона, агентство не уточняет.

Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций, — рассказал источник.

Ранее Вооруженные силы США нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. В Центральном командовании ВС США пояснили, что атака стала ответом на агрессивные действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные нанесли ответные удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана категорически отвергли обвинения США и возложили на Вашингтон ответственность за прямое нарушение меморандума о прекращении военных действий.

До этого США расширили санкции против Ирана, включив в список восемь физических лиц и шесть компаний. Под новые рестрикции попал иранский банкир Али Ансари, который, по мнению американского Минфина, управляет активами лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

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