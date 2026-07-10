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10 июля 2026 в 23:33

Минфин США расширил санкции против Ирана

США усилили санкционное давление на Иран через физических и юридических лиц

Фото: Hashem Zimmo/Global Look Press
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США расширили санкции против Ирана, включив в ограничительный список восемь физических лиц и шесть компаний, сообщило Министерство финансов США. Под новые меры попал также иранский банкир Али Ансари.

В американском ведомстве заявили, что он является финансовым посредником и управляет международной сетью активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей иранской элиты. Согласно данным ведомства, компании, попавшие под санкции, зарегистрированы в Иране, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Сент-Китсе и Невисе.

В Минфине США также заявили, что новые ограничения направлены против иранских обменных домов. По версии американского ведомства, они ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах банков Ирана, которые уже находятся под санкциями.

Ранее в СМИ сообщили, что Иран и США могут провести новый раунд переговоров на будущей неделе, невзирая на возобновление боевых действий. По предоставленным данным, местом проведения встречи может стать Швейцария. В пятницу, 10 июля, делегация Катара прибыла в Иран с целью снижения текущего уровня напряженности.

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