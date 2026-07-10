США и Иран вновь захотели помириться Axios: США и Иран планируют новые переговоры на следующей неделе

Иран и США могут провести новый раунд переговоров на будущей неделе, невзирая на возобновление боевых действий, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. По его данным, местом проведения встречи может стать Швейцария. В пятницу, 10 июля, делегация Катара прибыла в Иран с целью снижения текущего уровня напряженности.

Ясно, что обе стороны хотят вернуться к меморандуму о взаимопонимании, — сказал дипломат.

Ранее Вооруженные силы США нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. В Центральном командовании ВС США пояснили, что атака стала ответом на агрессивные действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные нанесли ответные удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана категорически отвергли обвинения США и возложили на Вашингтон ответственность за прямое нарушение меморандума о прекращении военных действий.