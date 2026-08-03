«Признак русофобии»: депутат о продаже ковров с изображением флага России

Покупатели и продавцы ковров с изображением государственного флага России понесут наказание за свои действия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, использование триколора в качестве придверного коврика является не просто проявлением глупости, но может расцениваться как намеренное неуважение к стране и ее народу.

Использовать госфлаг как придверный коврик — это в лучшем случае симптом нечувствительности, неразборчивости и глупости, в худшем — признак намеренного неуважения к стране и ее народу. Вопросы возникают и к изготовителям, и к покупателям таких товаров. У флага России особенный смысл и назначение. Для каждого гражданина это святыня. Попирать ногами триколор — значит, пытаться унизить и запачкать в грязи все то, что он означает. А это уже признак отъявленной русофобии. Вопрос: «А что такого?» может задавать или недалекий человек, или не уважающие РФ люди. И тем, и другим понадобятся уроки истории и этики. В качестве просветительской литературы рекомендую изучить статью 329 УК РФ. Нужен половик — сшейте или купите с каким-нибудь другим узором, иначе будете наказаны, — высказался Толмачев.

Ранее сообщалось, что мигрантка из Узбекистана, которая постелила на пол коврик с изображением флага России, будет депортирована на родину. Она отправится домой 6 августа.