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13 июля 2026 в 11:46

Федерация настольного тенниса сняла все санкции с российских спортсменов

ITTF допустила россиян к турнирам по настольному теннису с флагом и гимном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном с 28 июля, следует из заявления организации. Отмечается, что исполнительный совет ITTF принял во внимание последние рекомендации МОК.

Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года. Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК от 7 июля, — сказано в заявлении.

Российские игроки по настольному теннису были отстранены от международных соревнований весной 2022 года. В августе 2023-го ITTF допустила спортсменов до турниров в нейтральном статусе, а в апреле текущего года объявила о снятии всех санкций с российских юниоров.

7 июля МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, включая отмену приостановки деятельности Олимпийского комитета России. Организация примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх в определенный момент.

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