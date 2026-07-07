В МОК подняли вопрос возвращения флага и гимна России на Олимпиаду

В МОК подняли вопрос возвращения флага и гимна России на Олимпиаду В МОК заявили, что судьбу российского флага на Олимпиаде решат позже

Международный олимпийский комитет примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх в определенный момент, сообщили в пресс-службе комитета. Несмотря на отмену рекомендаций о санкциях против российского спорта, МОК объявил, что не будет проводить мероприятия под своим началом в России.

Кроме того, международный комитет не планирует приглашать российских государственных чиновников на свои события. Таким образом, организация крупных мероприятий в России и участие российских официальных лиц остаются под вопросом.

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Кроме того, МОК отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены достойно возвращаются на международные соревнования. По словам главы государства, позиции Москвы в мире остаются сильными, несмотря на «трусливые попытки» их ослабить.