Путин высказался о возвращении России в международный спорт Путин: Россия достойно возвращается на международные состязания

Россия достойно возвращается на международные соревнования, заявил президент РФ Владимир Путин на награждении спортсменов и представителей Федерации бокса. Он отметил, что позиции страны в мире сильны, несмотря на «трусливые попытки» их ослабить, передает пресс-служба Кремля.

Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно, — подчеркнул Путин.

Президент охарактеризовал поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) как позорное и трусливое, подчеркнув, что оно нанесло большой ущерб всему олимпийскому движению. Российская сторона выразила надежду, что преемники прежних функционеров смогут исправить сложившуюся ситуацию.

Лидер государства выразил уверенность, что в будущем россиян ждет еще много ярких побед под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна.

Путин также назвал триумф российских паралимпийцев на Играх в Италии особенным и уникальным. Он напомнил, что численность команды из России значительно уступала в численности соперникам.