«Уникальный триумф»: Путин оценил победу российских паралимпийцев в Италии Путин назвал особенной победу паралимпийцев из РФ на Олимпийских играх в Италии

Триумф российских паралимпийцев на Играх в Италии — особенный и уникальный, заявил президент России Владимир Путин на награждении спортсменов и представителей федерации бокса. Он напомнил, что российская команда значительно уступала в численности соперникам, передает пресс-служба Кремля.

Особенным, поистине уникальным без всякого преувеличения стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, как вы знаете об этом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников, — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия достойно возвращается на международные соревнования. Как отметил президент, позиции страны в мире сильны, несмотря на трусливые и позорные попытки их ослабить.

Также российский лидер подчеркнул, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению атлетов из РФ показало ангажированность большинства спортивных чиновников. По его словам, ограничения против отечественных спортсменов носили выборочный характер.