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04 июня 2026 в 03:14

В Гидрометцентре оценили температуру воды на российских курортах

Синоптик Паршина: массовое купание на российских курортах пока преждевременно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вода на черноморских и балтийских курортах России пока остается слишком холодной для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. На данный момент эта температура подойдет закаленным людям, добавила специалист.

Так, в Анапе вода прогрелась до +18 градусов. В Геленджике температура составляет около +17 градусов, а в районе Калининграда на побережье Балтийского моря показатель установился на уровне +16 градусов.

В Сочи вода сейчас достигает лишь +15 градусов. Как пояснила Паршина, на ситуацию повлияли дожди.

Самой холодной вода остается на южном берегу Крыма. В районе Ялты и Алушты ее температура составляет около +12 градусов.

Паршина добавила, что море прогревается постепенно. Поэтому говорить о начале полноценного массового купального сезона пока рано.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что рабочая неделя для москвичей завершится дождями и грозами. Однако, по его словам, в ближайшее время погода в столице и области останется стабильной, поскольку активные циклоны пока обходят регион стороной.

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