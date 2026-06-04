В Гидрометцентре оценили температуру воды на российских курортах Синоптик Паршина: массовое купание на российских курортах пока преждевременно

Вода на черноморских и балтийских курортах России пока остается слишком холодной для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. На данный момент эта температура подойдет закаленным людям, добавила специалист.

Так, в Анапе вода прогрелась до +18 градусов. В Геленджике температура составляет около +17 градусов, а в районе Калининграда на побережье Балтийского моря показатель установился на уровне +16 градусов.

В Сочи вода сейчас достигает лишь +15 градусов. Как пояснила Паршина, на ситуацию повлияли дожди.

Самой холодной вода остается на южном берегу Крыма. В районе Ялты и Алушты ее температура составляет около +12 градусов.

Паршина добавила, что море прогревается постепенно. Поэтому говорить о начале полноценного массового купального сезона пока рано.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что рабочая неделя для москвичей завершится дождями и грозами. Однако, по его словам, в ближайшее время погода в столице и области останется стабильной, поскольку активные циклоны пока обходят регион стороной.