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03 июня 2026 в 10:09

Москвичей предупредили о грозовых дождях в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: в Москву придут дожди и грозы в конце рабочей недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Рабочая неделя для москвичей завершится дождями и грозами, сообщил RT руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Однако, по его словам, в ближайшее время погода в столице и области останется стабильной, поскольку активные циклоны пока обходят регион стороной.

Также синоптик предупредил жителей столицы и области о возможных локальных грозах 4 и 5 июня. Температура воздуха, по словам Шувалова, останется в пределах комфортных значений: днем столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов.

В выходные температура поднимется до +22–24 градусов. В некоторых местах она может превысить эти значения.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана. Власти Москвы предупредили жителей о возможном ухудшении видимости на дорогах.

До этого главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве с 3 июня прекратятся осадки и установится теплая погода. До этого момента жителей столицы ожидают кратковременные дожди.

Москва
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