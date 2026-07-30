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30 июля 2026 в 09:02

Роскосмос показал фото циклона, который принес в Москву ливни и грозы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Роскосмос запечатлел циклон, который обрушил на Москву и Подмосковье ливни, грозы и град, сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что фотографии были получены с двух российских спутников — «Электро-Л» и «Арктика-М».

На этой неделе Московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град, — отметили в Роскосмосе.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве в начале августа ожидается жара до +28–30 градусов. По ее словам, погодная ситуация в городе начнет постепенно улучшаться уже в последний июльский день.

До этого стало известно, что сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидаются в российской столице с вечера 29 июля до утра 30 июля. Непогода, по данным Росгидромета, затронет отдельные районы города. Спасатели призвали москвичей соблюдать осторожность.

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