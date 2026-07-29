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29 июля 2026 в 15:52

Синоптик раскрыла, когда в Москву вернется по-настоящему летняя погода

Синоптик Паршина: в Москве в начале августа ожидается жаркая и сухая погода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве в начале августа ожидается жаркая и сухая погода, заявила в беседе с RTVI заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, погода начнет постепенно улучшаться уже в последний июльский день.

Погода заметно наладится 31 июля — [этот день ожидается] без осадков, только на востоке Московской области [возможен] небольшой дождь. Днем [будет] уже достаточно тепло, около плюс 25 градусов. В первый день августа [прогнозируется] жаркая погода — плюс 28–30 градусов, переменная облачность и без осадков, — отметила Паршина.

По ее словам, 2 августа, в воскресенье, не исключен дождь. Температура воздуха в выходные повысится до 31 градуса тепла. В начале следующей недели, 3 августа, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут в пределах от 24 до 29 градусов тепла.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Москве с вечера 29 июля до утра 30 июля ожидаются сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Непогода, по данным Росгидромета, затронет отдельные районы города.

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