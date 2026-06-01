Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности

ТАСС: в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности 1 июня

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ожидаемого тумана, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в ночь на 1 июня и утром понедельника.

В период с полуночи до 10:00 мск понедельника, 1 июня, в столичном регионе местами ожидается туман, погодный уровень желтый, — говорится в сообщении.

Власти Москвы также предупредили жителей о возможном ухудшении видимости на дорогах. По информации комплекса городского хозяйства столицы, в отдельных районах города она может снизиться до 200–500 метров.

Ранее синоптики сообщали о ливнях и граде в Курганской и Тюменской областях 31 мая. В этих регионах прошел также шквалистый ветер до 20–25 м/с и грозы.

Синоптик Евгений Тишковец до этого говорил о резком усилении антициклона на следующей неделе в Москве. Температура воздуха днем может превысить отметку в 29 градусов. По словам метеоролога, это на четыре-пять градусов теплее, чем в середине лета.

Кроме того, в Москве в начале июня ожидается сухая и теплая погода — лишь в самый первый день лета не исключены небольшие кратковременные дожди. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заметил, что воздух в этот период прогреется до +23 градусов.

