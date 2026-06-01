Приметы 1 июня — Иван Долгий и Духов день: как встретить лето

Что можно и нельзя делать 1 июня

В народном календаре 1 июня почитается память благоверного князя Иоанна Угличского, а также преподобного Иоанна Психаита. На Руси этот день получил звучное название Иван Долгий. Название «Долгий» связано не только с тем, что световой день стремится к своему пику, но и с традицией крестьян трудиться в поле от зари до зари, без устали, чтобы заложить основу для осеннего изобилия.



Кстати, в 2026 году на 1 июня приходится еще и Духов день, 51-й день после Пасхи. А вот в этот великий праздник трудиться много не следовало, поскольку землю называли изменницей в Духов день. Получается интересное совпадение: день зовут «Долгим» в честь трудового подвига, а по церковному календарю велят отдыхать. В 2026 году лучше прислушаться ко второму: работу на земле перенести, а посвятить день молитве, прогулкам и добрым делам.

Погодные приметы на 1 июня

Первый день лета считался важнейшим индикатором погоды на весь грядущий месяц.

Если 1 июня идет сильный дождь — весь оставшийся месяц июнь будет сухим и солнечным.

Утренняя заря в тумане или роса долго не высыхает — к богатому урожаю колосовых культур и ягод.

Если в первый день лета тепло и безветренно — жди хорошего урожая зерна.

Северный ветер дует 1 июня — лето будет прохладным, а июнь принесет частые дожди.

Приметы 1 июня о птицах и зверях

Вороны садятся клювами в одну сторону — в ближайшие часы оттуда поднимется сильный ветер.

Рано утром закричали петухи — к скорому дождю.

Что можно и нужно делать 1 июня

1 июня старались уделить максимум внимания посадкам. Считалось, что если в этот день посадить огурцы, они дадут самый хрустящий и обильный урожай, который идеально подойдет для засолки. Но в 2026 году, поскольку это Духов день, лучше ограничиться поливом уже посаженного или работой в теплице, а новые лунки не делать.

С началом июня погода становится лучше, но сильные ветры могут иссушить почву. Хозяйки выходили в поле и просили ветер приносить только теплые дожди и не вредить колосьям.

В некоторых регионах было принято выпекать большой круглый пирог, напоминающий солнце, и делить его между всеми членами семьи и соседями, чтобы лето было добрым к людям.

Следовало также помогать соседям. Доброжелательность в первый день лета закладывает крепкий фундамент для хороших отношений на весь сезон.

Еще можно устраивать долгие прогулки на природе. Напитаться энергией летнего солнца сегодня полезно для здоровья и хорошего настроения.

1 июня — день радости, а сытное угощение привлекает в дом достаток. Так что испеките пирогов.

Что нельзя делать 1 июня

Грустить, унывать и плакать. Верили, что с каким настроением встретишь первый день лета, так весь сезон и проведешь.

Топтать всходы и небрежно относиться к растениям. Любое причинение вреда зелени сегодня считалось оскорблением природы и грозило потерей урожая.

Давать взаймы хлеб и соль. Существовало суеверие, что вместе с этими продуктами в начале лета можно случайно отдать благополучие своего дома.

Оставлять незавершенными утренние дела. Постарайтесь распланировать день так, чтобы все важные задачи были выполнены до захода солнца.

