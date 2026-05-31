Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек МВД России: в ДТП с грузовиком под Пермью погибли женщина и трое детей

В Пермском крае в результате ДТП погибли женщина и трое несовершеннолетних, передает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Смертельная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург после столкновения грузовика MAN с автомобилем «Лада Ларгус».

Водитель грузовика не учел дорожные и погодные условия, из-за чего полуприцеп вынесло на встречную полосу, уточнили в краевом управлении МВД. За рулем второго автомобиля была женщина 1982 года рождения.

ДТП случилось на 113-м километре трассы в районе Суксуна. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что три человека стали жертвами аварии в Лазаревском районе Сочи. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Аше. В результате столкновения погибли водитель легковушки и двое его пассажиров.

Кроме того, три человека, в том числе ребенок, погибли при опрокидывании Lada Largus на крышу на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Кроме того, еще один несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали.