ДТП с грузовиком в Сочи унесло жизни водителя и пассажиров легковушки МВД РФ: три человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в Сочи

Три человека стали жертвами аварии в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своих социальных сетях. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Аше.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai на закруглении дороги не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым манипулятором.

В результате столкновения погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Свердловской области. Пресс-служба региональной Госавтоинспекции проинформировала, что правоохранители в первую очередь занялись выяснением их личностей. На 54-м километре автодороги федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган было временно затруднено движение, объезд происходил по обочине.

До этого три человека, в том числе ребенок, погибли при опрокидывании Lada Largus на крышу на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Кроме того, еще один несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали.