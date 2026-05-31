Выбор одной из стран Африки пал на российские удобрения

Республика Гана рассматривает возможность нарастить импорт российских удобрений на фоне приостановки их поставок из Китая, сообщил «Известиям» гендиректор Гано-российского центра торговли и связей Джон Аггрей. По его словам, страна нуждается в стабильных и более дешевых удобрениях и топливе на будущие годы.

Россия рассматривается как вероятный источник после того, как Китай приостановил экспорт удобрений из-за рисков, связанных с войной в Иране, — уточнил эксперт.

Двусторонний товарооборот уже вырос более чем в 3,5 раза с 2022 года. В 2024–2025 годах он достиг $850 млн (76 млрд рублей). Рост товарооборота между странами создает благоприятную основу для расширения сотрудничества. Акра может полностью переориентироваться на российский рынок для обеспечения своих потребностей в агрохимии и топливе.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность заключения особого торгового режима с Тунисом. Дипломат и заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин рассказал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки наиболее перспективны для сотрудничества. Кроме того, то в настоящее время дипломаты дали старт переговорному процессу по особому торговому режиму с Индией.