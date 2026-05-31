ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 03:17

Выбор одной из стран Африки пал на российские удобрения

«Известия»: Гана изучает возможность увеличить закупки российских удобрений

Азотно-калийные удобрения Азотно-калийные удобрения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Республика Гана рассматривает возможность нарастить импорт российских удобрений на фоне приостановки их поставок из Китая, сообщил «Известиям» гендиректор Гано-российского центра торговли и связей Джон Аггрей. По его словам, страна нуждается в стабильных и более дешевых удобрениях и топливе на будущие годы.

Россия рассматривается как вероятный источник после того, как Китай приостановил экспорт удобрений из-за рисков, связанных с войной в Иране, — уточнил эксперт.

Двусторонний товарооборот уже вырос более чем в 3,5 раза с 2022 года. В 2024–2025 годах он достиг $850 млн (76 млрд рублей). Рост товарооборота между странами создает благоприятную основу для расширения сотрудничества. Акра может полностью переориентироваться на российский рынок для обеспечения своих потребностей в агрохимии и топливе.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность заключения особого торгового режима с Тунисом. Дипломат и заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин рассказал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки наиболее перспективны для сотрудничества. Кроме того, то в настоящее время дипломаты дали старт переговорному процессу по особому торговому режиму с Индией.

Мир
Гана
удобрения
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.