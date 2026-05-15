15 мая 2026 в 18:52

Раскрыто, зачем президент Ганы собрался в Россию

Лидер Ганы Махама посетит Россию в октябре для участия в международном саммите

Джон Махама Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Официальный визит президента Ганы Джона Махамы в Россию для участия в саммите Россия — Африка запланирован на октябрь, заявил ТАСС посол Ганы в РФ Кома-Стим Джеху-Аппиа. Дипломатический представитель африканской республики подтвердил данную информацию на площадке международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он прилетит в Россию в октябре на саммит, это подтверждено, — говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента РФ от 25 марта, Москва в 2026 году примет третий саммит Россия — Африка, а также прочие события в рамках этого формата. Глава государства поручил сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению встречи во главе со своим помощником Юрием Ушаковым.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что мог бы посетить Россию в текущем году для содействия в урегулировании украинского кризиса. Президент также заметил, что кризис на Украине постепенно приближался к своему окончанию.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что поездка хозяина Белого дома в Россию должна была случиться лишь по окончании украинского противостояния. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский, по словам эксперта, пытается затянуть кризис вплоть до выборов в конгресс.

