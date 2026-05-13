Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию

Визит главы Белого дома Дональда Трампа в Россию состоится только после завершения украинского конфликта, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. В то же время, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский стремится затянуть кризис до выборов в конгресс.

Так как недавно российский президент приезжал в США, то, учитывая дипломатические нормы и обычаи, следующий визит должен быть у американского лидера в нашу страну. Локации могут быть самые разные: от Владивостока до Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Вариантов много. Но пока это все на очень теоретическом и абстрактном уровне, потому что до разрешения украинского кризиса ожидать приезда Трампа в Россию, я думаю, не представляется возможным, — прокомментировал Дудаков.

Он подчеркнул, что переговоры Москвы и Вашингтона по другим вопросам — санкции, экономические проекты, сотрудничество на Ближнем Востоке, включая иранский конфликт, — пока не продвигаются. По словам политолога, основной причиной этого выступает именно украинский конфликт.

Сейчас, как мы видим, российско-американский переговорный процесс идет очень сложно. Хоть Трамп и оказывает определенное давление на офис Зеленского, это не делает украинских переговорщиков более договороспособными. Более того, они уверены, что Трамп уже «пересидел», и им нужно подождать полгода до выборов в конгресс, а потом они уже будут работать с демократами в обход действующей администрации в Белом доме. Хоть, конечно, ситуация для Украины становится все более и более плачевной и в экономике, и в военной сфере, — добавил Дудаков.

Ранее Трамп выразил готовность посетить Россию в текущем году для содействия в урегулировании украинского конфликта. По его словам, кризис на Украине постепенно близится к концу.