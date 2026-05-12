12 мая 2026 в 21:10

Трамп рассказал, когда может посетить Россию

Трамп допустил приезд в Россию в этом году

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в этом году в рамках урегулирования украинского кризиса. Он также отметил, что конфликт на Украине постепенно близится к завершению.

Это возможно. Я сделаю все необходимое. Этот конфликт становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе, — сообщил Трамп.

Ранее Трамп пообещал обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. Политик посетит Китай с официальным визитом, который продлится с 13 по 15 мая.

