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03 июня 2026 в 18:40

Российские разработчики представили на ПМЭФ инновационный протез

Протез с индивидуальным подходом к созданию конечностей представили на ПМЭФ

Фото: NEWS.ru
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Компания «Бионика 2.0» представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) протез, который позволяет добиться «ремоделирования тела». Директор по маркетингу и PR Наталья Павлова рассказала корреспонденту NEWS.ru, что отдельные составляющие разработки выйдут в серийное производство.

Плечевой модуль оказался настолько интересным и востребованным, что мы выводим его уже в серийное производство. Он может быть в нескольких модификациях: от простой косметической, когда просто происходит фиксация, <...> до модуля, в котором есть аккумулятор, — отметила Павлова.

По ее словам, каждое изделие спроектировано индивидуально в цифровой среде. При создании протеза разработчики отталкиваются от формы тела пациента и его образа жизни, а не собирают его из готовых модулей.

Ранее Российские железные дороги продемонстрировали в рамках Петербургского международного экономического форума интерактивное купе, сидя в котором можно узнать, как изменились пассажирские вагоны. Оно представляет из себя цифровое пространство с экранами, имитирующее купе пассажирского поезда.

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