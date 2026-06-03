РЖД показали участникам ПМЭФ, как изменились пассажирские вагоны

Российские железные дороги продемонстрировали в рамках Петербургского международного экономического форума интерактивное купе, сидя в котором можно узнать, как изменились пассажирские вагоны, передает корреспондент NEWS.ru. Это цифровое пространство с экранами, имитирующее купе пассажирского поезда.

Участники форума не только могут проследить за эволюцией интерьеров вагонов, но и проголосовать за дизайн будущего вагона СВ в габарите Т. Интерактивное табло на столе позволяет детально рассмотреть, как выглядели плацкарт, купе и другие типы вагонов раньше и какими они стали теперь.

Ранее российский автомобильный бренд Aurus представил обновленные модели Senat и Senat Long. Прежде Aurus Senat в обновленном дизайне можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году.

До этого стало известно, что Олимпийский комитет России представил на стенде новый талисман сборной страны. Символом российских спортсменов стал бурый медведь.