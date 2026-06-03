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03 июня 2026 в 15:40

ОКР представил новый талисман на стенде ПМЭФ

Олимпийский комитет России представил новый талисман в виде медведя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме Олимпийский комитет России (ОКР) представил на стенде новый талисман сборной страны, передает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что символом российских спортсменов стал медведь.

Ранее на ПМЭФ на стенде Донецкой Народной Республики представили парфюмерную линейку, ароматы которой отсылают к Донбассу. Также в рамках экспозиции действовала интерактивная зона в виде мультимедийного шара с кадрами из жизни республики.

Также на одном из стендов ПМЭФ-2026 установили игровой автомат, где можно было выиграть плюшевых зайчиков и мишек. Для этого посетителям предлагали проголосовать за спасение вымирающих видов, занесенных в Красную книгу.

Кроме того, роботы-доставщики начали работать на Петербургском международном экономическом форуме. Они перемещались по площадке ПМЭФ как полноценные участники мероприятия.

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