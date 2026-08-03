Росавиация сняла ограничения на полеты в двух российских аэропортах Аэропорты Иваново и Ярославля возобновили работу после ограничений

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Иванова и Ярославля, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани прекратили работу ранним утром для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее два пассажирских лайнера не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Маршрут изменили рейс FV 6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU 1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

До этого более 1 тыс. россиян не могли улететь на отдых в Турцию и вернуться обратно. Сообщалось, что у компании Turkish Airlines произошли массовые задержки рейсов из Москвы. Из Внуково в Даламан задерживались четыре рейса. Пассажиры ожидали отправления порядка 12 часов. В то же время в обратном направлении на протяжении 10 часов не мог вылететь рейс TK 3076.