«Газель» задавила пенсионерку на закрытой территории дома-интерната Пенсионерка погибла под колесами «Газели» в доме-интернате в Иваново

В Иваново водитель «Газели» при движении задним ходом насмерть сбил 77-летнюю женщину на закрытой территории дома-интерната, передают УМВД и региональная прокуратура. Надзорный орган взял на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

По данным полиции, авария произошла около 08:10 на улице Благова. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. При движении задним ходом он совершил наезд на женщину 1948 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

На водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП, ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай в результате столкновения автомобилей погибла двухмесячная девочка, еще пять человек получили травмы. По предварительным данным, 34-летний житель Свердловской области, управляя автомобилем Honda Orthia, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Toyota Carina. Погибший ребенок находился в салоне японской иномарки.