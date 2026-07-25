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25 июля 2026 в 13:06

Тысячи россиян не могут вылететь из Турции

Тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов Turkish Airlines

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Более 1 тыс. россиян не могут улететь на отдых в Турцию и вернуться обратно, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, у компании Turkish Airlines наблюдаются массовые задержки рейсов из Москвы.

Из Внуково в Даламан задерживаются четыре рейса. Известно, что пассажиры трех из них ждут отправления уже 12 часов. В то же время в обратном направлении на протяжении 10 часов не может вылететь рейс TK 3076.

Ранее стало известно, что во Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Пассажирам порекомендовали следить за обновлениями на сайтах аэропортов и авиаперевозчиков. Ожидается, что возобновление полетов будет происходить по мере стабилизации обстановки.

До этого пресс-служба аэропорта Кольцово сообщила, что рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильных осадков в Екатеринбурге. Непогода также существенно повлияла на городскую инфраструктуру. По информации мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга были зафиксированы падения деревьев и крупных веток.

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