Погода в Москве в воскресенье, 26 июля: облачность, дожди и тепло до +23

Погода в Москве в воскресенье, 26 июля: облачность, дожди и тепло до +23

Завтра, 26 июля, в Москве ожидаются небольшие дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве в воскресенье

Синоптик Александр Ильин сообщил, что в воскресенье, 26 июля, в Москве будет облачная с прояснениями погода, местами с дождями. Ночные температуры составят от +10 до +15 градусов, дневные — от +18 до +23 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с.

Обозреватель проекта Мeteoweb Алексей Сафонов рассказал, что воскресенье, 26 июля, дожди в российской столице продолжатся.

«Москвичи и гости столицы пока еще не ощутили той самой волны тепла, которую прогнозировали когда-то, да и не ощутят. Дело в том, что дневная температура воздуха в выходные останется не выше 22 градусов тепла, ночами около 14–15 градусов тепла. Днем местами и временами возможны кратковременные небольшие дожди. Особенно дождливый будет день в субботу. Дожди пройдут в основном на востоке Московской области», — отметил эксперт.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 26 июля днем ожидается +22 градуса, ночью — +18 градусов.

В Гидрометцентре России сообщили, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ожидаемых в течение дня гроз. Неблагоприятные погодные условия могут сохраниться в столичном регионе до конца дня. Предупреждение действует до 21:00 мск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в воскресенье

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 июля барический максимум оградит Санкт-Петербург от дождевых облаков, солнечные лучи активизируют дневной прогрев и температура вернется к климатической норме. Так, в воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +16 градусов, днем — от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем в Северной столице прогнозируется +24 градуса, ночью — +19 градусов.

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