Грозы, затяжные дожди и тепло до +18: погода в Москве в начале сентября

Грозы, затяжные дожди и тепло до +18: погода в Москве в начале сентября

В Москве в первые дни сентября температура будет держаться на уровне +17–18 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на начало осени?

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По предварительным прогнозам синоптиков, первые числа сентября в Москве сохранят августовскую погоду. Так, 1 сентября ожидается дождь при температуре днем до +18 градусов, а ночью — до +9. В целом вплоть до 5–6 сентября дневная температура продержится на уровне +17–18 градусов, а ночная — около +9 градусов.

При этом в некоторые дни, на пике солнечной активности, столбики термометров могут подниматься в российской столице до +22 градусов, но уже с 7 сентября начнутся затяжные дожди, которые продлятся несколько дней подряд. Дневная температура начнет постепенно снижаться. К 9 и 10 сентября ожидается уже +16–17 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. Возможны кратковременные грозы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в середине и конце сентября

Середина сентября в Москве ознаменуется более заметным похолоданием. Перелом настанет сразу после 10-го числа, когда дневная температура опустится до +15–17 градусов, а ночная — до +7–8 градусов.

Осадки продолжат выпадать с разной интенсивностью. Например, 15 и 16 сентября синоптики прогнозируют дожди. К 17 и 18 сентября небо прояснится, однако тепло не вернется: днем будет около +14–15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Последние десять дней сентября принесут москвичам традиционное бабье лето. К 30 сентября Москва и Подмосковье окажутся в зоне действия южных потоков, что обеспечит повышение температуры до +15–17 градусов. При этом потепление может сопровождаться осадками.

По данным метеосервисов, в этот период в российской столице ожидаются как ясные, так и облачные дни, а также кратковременные дожди. К концу месяца теплый сухой период иссякнет, дневная температура опустится до +12–15 градусов, а ночная — до +6 градусов.

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