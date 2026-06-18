Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени

Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени

По предварительным прогнозам, начало осени в Москве в целом окажется близким к климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 сентября?

Какая погода будет в Москве в первой декаде сентября

По предварительным расчетам, первые числа сентября сохранят августовскую погоду. 1 сентября ожидается дождь при температуре днем до +18 градусов, а ночью — до +9. В целом вплоть до 5–6 сентября дневная температура будет держаться на уровне +17–18 градусов, а ночная — около +9 градусов.

В некоторые дни, на пике солнечной активности, столбики термометров могут подниматься в Москве до +22 градусов. Однако уже с 7 сентября начнутся затяжные дожди, которые продлятся несколько дней подряд. Дневная температура начнет постепенно снижаться. К 9 и 10 сентября ожидается уже +16–17 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. Возможны кратковременные грозы.

Какая погода будет в Москве во второй декаде сентября

Середина месяца ознаменуется более заметным похолоданием. Перелом настанет сразу после 10-го числа. Дневная температура опустится до +15–17 градусов, а ночная — до +7–8 градусов. Осадки продолжат выпадать с разной интенсивностью. Например, 15 и 16 сентября синоптики прогнозируют дожди. К 17 и 18 сентября небо прояснится, но тепло уже не вернется. Днем будет около +14–15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Атмосферное давление повысится, а ветер будет дуть преимущественно с юго-запада со скоростью 3–4 м/с. Влажность воздуха будет держаться на высоком уровне — около 81%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в третьей декаде сентября

Последние десять дней сентября, согласно прогнозам, принесут москвичам традиционное бабье лето. К 30 сентября Москва и Подмосковье окажутся в зоне действия южных потоков, что обеспечит повышение температуры до +15–17 градусов. Однако это потепление может сопровождаться осадками.

По данным метеосервисов, в этот период в российской столице ожидаются как ясные, так и облачные дни, а также кратковременные дожди. К концу месяца теплый сухой период иссякнет, дневная температура опустится до +12–15 градусов, а ночная — до +6 градусов. Влажность воздуха будет держаться на высоком уровне — около 80%.

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