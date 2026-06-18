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18 июня 2026 в 10:44

Обстановка на дорогах Москвы 18 июня: перекрытия, где образовались пробки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Движение перекрыто на нескольких улицах Москвы и частично на МКАД, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. Что об этом известно сегодня, 18 июня?

Какова обстановка на дорогах Москвы 18 июня

По информации дептранса, на юго-востоке Москвы частично ограничили проезд автотранспорта. Под полное перекрытие попала улица Капотня (на участке от Верхних Полей до МКАД), улица Верхние Поля — от пересечения с улицей Марьинский Парк до выезда на МКАД.

Движение временно ограничено на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе и на внешней стороне 19-го и 25-го километра МКАД.

В столичном дептрансе добавили, что были временно изменены маршруты автобусов в районе Капотня.

«436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте. С694 идут по МКАД с разворотом на 15-м километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля. С744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк. 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе. 739в разворачиваются на улице Энергетиков. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — говорится в сообщении.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также в столичном департаменте транспорта сообщили о частичном восстановлении движения на юго-востоке Москвы после введения временных ограничений.

«Движение восстановлено: на внутренней стороне 11-го километра МКАД, на внешней стороне 19-го километра МКАД и на внешней стороне 25-го километра МКАД», — уточнили в пресс-службе.

По данным Главного управления МВД России по Москве, движение от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД ограничено в обоих направлениях.

«Движение напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе ограничено. Чагинская улица перекрыта полностью. Улица Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД перекрыта. Улица Капотня от Верхних Полей до МКАД перекрыта полностью. Просим водителей использовать пути объезда», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что пробка образовалась на Бесединском шоссе.

«Очевидцы рассказали „Осторожно, новости“, что машины скопились в сторону МКАД. Из-за перекрытых дорог таксисты выполняют заказы по полтора часа вместо 15 минут», — говорится в публикации.

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новости
Иван Смирнов
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