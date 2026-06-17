Погода в Москве в четверг, 18 июня: порывы ветра, дожди и тепло до +17

Погода в Москве в четверг, 18 июня: порывы ветра, дожди и тепло до +17

В Москве и Московской области завтра, 18 июня, температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 18 июня

По словам Евгения Тишковца, прохладная погода сохранится в российской столице до ближайших выходных.

«Прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, а улучшатся метеоусловия лишь к середине субботы, и особенно в воскресенье, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут +21–24 градуса, что идеально соответствует климатической норме июня!» — отметил синоптик.

По информации метеорологических центров, ночь на 18 июня станет самой холодной за последние несколько суток. Воздух в Москве остынет до +8–11 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, 5–10 м/с. К утру местами возможны незначительные заряды моросящего дождя.

Днем существенного потепления не произойдет. Небо над Москвой будет затянуто переменной облачностью. Максимальная температура в городе достигнет лишь +17 градусов. Ветер северного и северо-западного направления сохранит порывистый характер, его скорость составит 7–12 м/с. Ожидаются осадки с кратковременными грозами. Атмосферное давление продолжит интенсивно расти и закрепится на повышенном фоне — 755–758 мм ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 18 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июня в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется до +19 градусов.

«18 июня облачная с прояснениями погода. Ночью и утром кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура днем — от +17 до +19 градусов. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро 18 июня встретит жителей и гостей Санкт-Петербурга пасмурной погодой. Воздух прогреется лишь до +10–13 градусов, а высокая влажность будет создавать ощущение промозглости. Днем воздух прогреется до +15–18 градусов.

Во второй половине дня характер погоды существенно не изменится. Кучево-дождевые облака, приходящие с акватории Балтики, вновь сгустятся, принося кратковременные заряды моросящего дождя. Атмосферное давление продолжит расти и закрепится на повышенном фоне — 757–760 мм ртутного столба. Ожидаются порывы ветра до 7–12 м/с в течение дня.

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