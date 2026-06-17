Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 17 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 17 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 17 июня, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 42% жалоб на сбои в работе Telegram 17 июня приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 10% — на Московскую область, 6% — на Краснодарский край, 2% — на Ленинградскую, Калужскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую области, Красноярский и Приморский края и Татарстан, 1% — на Ростовскую, Оренбургскую, Ульяновскую, Белгородскую области и Алтайский край.

Почему не работает Telegram 17 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В начале года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Telegram обязан выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил блокировку Telegram в России «по системе YouTube». По его мнению, это может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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