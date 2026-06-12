Киркоров, слухи о разводе, слова об уходе со сцены: как живет Петросян

Киркоров, слухи о разводе, слова об уходе со сцены: как живет Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян прославился как автор и участник юмористических программ. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что известно о состоянии здоровья комика?

Чем известен Петросян

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. В 1961 году переехал в Москву, окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и ГИТИС.

С 1969 по 1989 год Петросян служил в Москонцерте. В 1974 году артист сосредоточился на юмористическом направлении и вместе с коллегами создал программу «Монологи», в которой участвовал как артист и режиссер.

Также Петросян был создателем и участником телевизионных передач «Смехопонорама», «Кривое зеркало», «Петросян-шоу», «Вокруг смеха», «Шутка за шуткой», «Антология юмора», «Аншлаг», «Включайте, посмеемся» и других.

Почему Петросян развелся со Степаненко

Евгений Петросян в 1985 году женился на заслуженной артистке России Елене Степаненко. Для юмориста этот брак стал четвертым. Они прожили вместе более 30 лет и развелись в 2018 году.

По словам Петросяна, инициатором разрыва отношений была Степаненко.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно… Я же Лене предлагал мирно расстаться, поскольку был целый ряд причин. Я ей говорил: „Буду тебе помогать во всем. Давай тихо-мирно. Отпусти ты меня!“ Нет, захотелось войны», — говорил артист.

Помощница Елены Степаненко Елена Забралова рассказывала, что комик торопился с разводом.

«Я понимаю Евгения Вагановича: кому захочется рассказывать о своем романе с полувековой разницей в возрасте, о своих действиях, которые причиняли ущерб семье, о дорогих подарках молодой помощнице?» — заявила она.

При разводе Петросян и Степаненко делили совместно нажитое имущество на протяжении нескольких лет. Процесс завершился в 2021 году. Суд постановил поделить все поровну.

У юмористов не было совместных детей. У Петросяна есть дочь Викторина от первого брака с Беллой Кригер. Наследница комика живет в США. По данным Telegram-канала Mash, артист давно не общается с дочерью и через суд выписал ее из своей московской квартиры.

Евгений Петросян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Как сейчас складывается личная жизнь Петросяна

На настоящий момент Евгений Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой. Она была его помощницей и концертным директором. Супруга моложе артиста более чем на 40 лет. В 2020 году у пары родился сын Ваган, в 2023 году — дочь Матильда.

В октябре прошлого года появились слухи, что Петросян захотел развестись с Брухуновой из-за ее якобы крупных трат. Однако подруга юмориста поэтесса и певица Ирина Гвоздева в комментарии NEWS.ru опровергла эту информацию.

«Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье», — сказала она.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru предположил, что слухи о возможном разводе родились не на пустом месте.

«Считаю, что Брухунова еще та штучка, она тратит деньги юмориста направо и налево. Думаю, притворяется милой и хорошей, которая делает все для детей. Евгений Ваганович сейчас, наверное, начинает понимать, кто она такая на самом деле. У него спадают розовые очки», — отметил он.

Что известно о состоянии здоровья Петросяна

В марте прошлого года Евгений Петросян был госпитализирован в Москве. По данным Telegram-канала «112», юморист поступил в больницу с желудочно-кишечным кровотечением.

В феврале текущего года Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на людей из команды артиста сообщил, что юморист подхватил вирус, вернувшись из Турции, где отдыхал с супругой. При этом источник заверил, что «поводов для беспокойства нет».

Чем сейчас занимается Петросян

Евгений Петросян ведет непубличную жизнь, но продолжает давать концерты и сниматься в юмористических и праздничных программах, наподобие «Голубого огонька». В апреле он посетил день рождения народного артиста России Филиппа Киркорова.

Комик утверждает, что не собирается завершать карьеру.

«Наше дело такое — мы никогда не останавливаемся. Остановка для нас — это умирание», — отметил он.

Петросян поддерживает проведение спецоперации. После начала СВО он заявил о готовности выступать перед военнослужащими.

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