«Что буду делать, унитазы мыть?» Ещенко о Польше, Петросяне и «Камеди Клаб»

1 апреля, в День смеха, отмечает 55-летний юбилей заслуженный артист России Святослав Ещенко. Он получил известность, снимаясь в шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама», где создал яркие образы бабушек Коляновны и Вовановны, а также нового русского. О своих наставниках в юморе, отношении к звездам Comedy Club Гарику Харламову и Павлу Воле, причинах развода с женой и духовных поисках в Индии юбиляр рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Почему юморист Ещенко не празднует день рождения

— 1 апреля во всем мире празднуют День смеха, или День дурака. Вам нравится отмечать свой день рождения в эту дату?

— Я не отмечаю день рождения, потому что раньше, особенно в 1990-е, когда я переехал из родного Воронежа в Москву, в эту апрельскую неделю всегда проходила «Юморина». Михаил Николаевич Задорнов проводил «Юморину» в Кремле, Михаил Михайлович Жванецкий — в Одессе, в Риге был фестиваль «Море смеха». «Юморина» начиналась 30 марта и могла закончиться 5 апреля. 6-го числа я возвращался домой, мне звонили друзья и говорили, что меня потеряли. Тогда же не было ни мобильных телефонов, ни интернета. Они говорили, что надо отметить день рождения. Я каждый раз отвечал, что до него еще год. Но праздновал день рождения с актерским коллективом.

Так будет и сейчас. В спектакле «Собачье сердце» в Театре комедии я играю профессора Преображенского. В день моего рождения будет спектакль. После него соберемся с коллегами-актерами. Кроме того, родственники и друзья потребовали, чтобы я все-таки отметил «две пятерки». Упросили собраться 4 апреля в ресторане-клубе. Я сказал, чтобы никаких подарков не приносили — это будет большой творческий вечер.

Святослав Ещенко Фото: Социальные сети

«Похоронил» ли юморист Ещенко образы Коляновны и Вовановны

— Вы стали известны благодаря «Смехопанораме» Петросяна, работали с Задорновым. Кто из мэтров юмора оказал на вас наибольшее влияние?

— Все профессионалы оказывали. С Михаилом Задорновым мы ездили с концертной программой «Задорная компания». В нашей компахе были молодые Сережа Дроботенко и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Мы уже были более-менее известны.

— Чему вас научил Евгений Петросян?

— Как ремесленники учатся — в живом общении, что-то мне подсказывал. Например, советовал читать, как пишут авторы. Артисту, который понимает, как нужно писать, легче подбирать репертуар. Я сидел и лопатил эту информацию.

Хочу отметить еще одного важного человека, с которым до сих пор советуюсь. Он помогает мне как режиссер и редактор. Это Лев Павлович Шимелов, наш великий советский и российский конферансье, актер и режиссер. Сейчас он мало выступает, ему 96 лет, но ставит спектакли очень успешно. У него есть известный спектакль про Раневскую по пьесе Лиона Измайлова «Одинокая насмешница». Лев Павлович хорошо разбирается в театральном искусстве, многое мне подсказывает. Я ведь по образованию драматический актер (Ещенко окончил актерский факультет Воронежского государственного института искусств. — NEWS.ru). Сегодня я занят в 10 спектаклях: семь — в Театре комедии, еще три — в антрепризах.

— Судя по афише, юмористических концертов у вас тоже много.

— Я регулярно выступаю с концертами, но спектаклей сейчас больше.

— Вы еще не «похоронили» образы бабушек Коляновны и Вовановны? Используете в своих миниатюрах?

— Это собирательный образ бабушек, которые живут в Воронежской области, на моей родине. Я слышал их говор с детства. Кстати, это понравилось Евгению Петросяну. Он сказал, что у меня интересный говор, а народного юмора на эстраде мало. Я впервые попал в «Смехопанораму» именно с образом бабушки в зеленом платке.

Конечно, бабушки всегда были и будут в моих программах. Но и современность надо учитывать. Я часто обращаюсь к тому, что раньше называли фельетоном, а сейчас — стендапом, когда говоришь с людьми о какой-то насущной проблеме. Половину сольного выступления я рассказываю о том, что происходило или происходит со мной.

Святослав Ещенко Фото: Социальные сети

Как актер и юморист Ещенко относится к шоу Comedy Club

— Смотрите ли вы современные юмористические шоу?

— Мне некогда смотреть телевизор. Я смотрю рилсы, когда они выскакивают в интернете.

— Вам нравятся звезды Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля? Или, может быть, Гарик Мартиросян?

— У всех, кого вы перечислили, есть удачные шутки, есть неудачные. Мне, например, очень нравится у Харламова и Мартиросяна сценка о том, как учат алфавит в кавказской школе. Прием хороший.

— Что вам интереснее — быть юмористом или драматическим актером?

— И то и другое — везде свои прелести. Поскольку я учился на театрального актера, мне в театре проще — это моя профессия. Когда ты комик, то находишь все время новое и не обязан никого слушать. А в театре надо слушаться режиссера, подстраиваться под партнера, там свои сложности, но интересно. Я люблю перевоплощаться в разные образы. В «Собачьем сердце», как уже сказал, я играю профессора Преображенского. Первое время зрители не верили, что это я. У меня же там усы и борода, которые делают меня старше.

Почему юморист Ещенко стал изучать индуизм

— Известно, что вне сцены вы изучали различные религиозные течения, в том числе индуизм. Что вам дал этот опыт?

— Мне понравилась Индия, где очень много доступной, незавуалированной информации. В Ведах (сборник древнеиндийских священных текстов. — NEWS.ru) все написано очень просто. Самое главное — люди этому следуют, так живут. Например, во многих странах существует серьезная проблема — жители не могут создать нормальные семьи, ругаются и разводятся. У меня тоже есть горький опыт. А в Индии фактически нет разводов, там люди живут и наслаждаются семейной жизнью, боготворят друг друга. Это совершенно другая культура.

Святослав Ещенко Фото: Социальные сети

— В каких местах Индии вам удалось побывать?

— В разных. Например, в Харидваре (считается одним из семи основных священных городов индуизма. — NEWS.ru), Ришикеше и Бриндабане, где, по преданиям, проходили игры Кришны (согласно верованиям индуистов, на месте современного Бриндабана, или Вриндавана, в древности находился лес, в котором Кришна во время своего земного воплощения пять тысяч лет назад проводил божественные игры. — NEWS.ru). Я был в Джайпуре, который называют розовым городом из-за цвета строений, а также посетил Пури. Считается, что в нем находится главный храм всего мира и этот город невозможно захватить.

— С йогами общались?

— Там много йогов. Один, по имени Кулгип, учил меня, дал комплекс упражнений. Я все записал и начал заниматься, но потом забросил. Кроме йогов, есть люди, которые медитируют. Считается, что они обладают мистическими способностями, живут в горах. В Индии есть места, где протекает чистейшая, прозрачнейшая светло-голубая река Ганг. Когда погружаешься в эту воду, возникает ощущение, будто мать тебя обняла своей любовью. Индия с точки зрения духовности — самая мощная страна. Там много всевозможных волшебных мест, о которых никто не знает.

— Вам не скучно без путешествий?

— У меня очень серьезная загруженность, бывает по два спектакля в день в театре. Так что пока нет времени на путешествия.

Почему юморист Ещенко развелся с женой

— Несколько лет назад СМИ писали о вашем разводе с женой. Сообщалось, что она якобы нашла вас на даче в Сочи в обществе пяти девушек и устроила скандал. Что на самом деле случилось?

— Этих девушек, о которых вы говорите, я встретил на побережье в Дагомысе. Они были в индийских одеждах, пели и танцевали. Девушки рассказали, что летом живут на нашем юге, где снимают комнату и продают индийские товары, а осенью уезжают в Индию. Эта страна — моя тема. Девочки одухотворенные, не замужем, сохраняют целибат (обет отказа от сексуальных отношений и брака. — NEWS.ru).

Я предложил им пожить у себя на даче. У меня был свободен один этаж. Девушки посоветовались со своим духовным учителем и получили благословение, что могут жить со мной как сестры, без интима. К тому времени мы с супругой находились в предразводной стадии, но еще не разошлись. Она жила своей жизнью, а я своей. Однако измен не было. Когда она приехала ко мне в Сочи, то подружилась с девчонками, они прекрасно общались.

— Какие у вас сейчас отношения с бывшей женой?

— Хорошие, дружеские. Более того, она остается моим концертным директором. У нас все началось с деловых отношений. Когда мы познакомились, она работала в коллективе у Клары Новиковой. Потом стала сотрудничать со мной.

Почему юморист Ещенко не поехал в Польшу вслед за любимой

— Сейчас ваше сердце свободно?

— У меня была прекрасная девушка, мы пять лет находились в отношениях. Она моложе меня на 18 лет, но с Украины. Когда начались известные события (специальная военная операция. — NEWS.ru), девушка уехала из России в Польшу. Ее можно понять, у нее там живут все близкие. Она предлагала мне поехать вместе с ней, но я отказался. Что я там буду делать, унитазы мыть? Для кого я там буду выступать?

У меня есть принцип: женщина должна быть сильно влюблена в своего мужчину и следовать за ним. Если она не остается с ним, значит, нет любви. Так что я сейчас нахожусь в статусе холостяка.

— Вы поддерживаете отношения с сыном?

— Конечно! Мы даже работаем вместе, он же актер. Профессия — его собственный выбор. У него от природы музыкальный слух, прекрасный голос, он играет на скрипке. У меня и папа был с абсолютным слухом.

Святослав Ещенко с девушкой Фото: Личный архив Святослава Ещенко

Какая карма у юмориста Ещенко

— Молодым артистам сейчас легче пробиться, чем вам в период профессионального становления?

— Молодым людям легче пробиться, но большая часть не замотивирована: сидят в телефоне или компьютере. Раньше нужен был блат, сейчас — куча кастингов. Мешают только лень и отсутствие мотивации. Конечно, очень важна карма, хотя у нас в это не верят. Многим людям везет с рождения, потому что они заслужили это в прошлой жизни, а у кого-то есть блоки, которые мешают.

— У вас хорошая карма?

— Мне кажется, что духовные поиски улучшили мою карму. Когда я начал заниматься духовными практиками, у меня все пошло по-другому. Мне говорили, что я раньше (в предыдущих воплощениях. — NEWS.ru) жил в Индии. Когда я приехал в эту страну, у меня возникло ощущение, что я вернулся домой.

