Раскрыто количество получивших ранения жителей Геническа Не менее 10 человек обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Геническ

Не менее 10 жителей Геническа обратились за медицинской помощью после удара беспилотника, сообщили ТАСС представители оперативных служб Херсонской области. По их информации, у всех пострадавших выявлены ранения различной степени тяжести.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Геническ увеличилось до пяти. До этого речь шла о трех раненых и одном погибшем.

Кроме того, он сообщил, что при ударе беспилотника ВСУ по Геническу погиб шестилетний ребенок. Дрон атаковал многоэтажки на улице Братьев Коваленко.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в Суземском районе в селе Старая Погощь украинский беспилотный летательный аппарат атаковал гражданский автомобиль УАЗ «Патриот» с мирными жителями. Двое мужчин, которые ехали в машине, получили ранения.