Европейцы массово заражаются гонореей и сифилисом, в Армении прошла панихида по жертвам теракта в Старобельске, погода в Москве к середине лета — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто подставил Европу с гонореей

Самый высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Европе фиксируется среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), рассказал итальянский врач-дерматовенеролог Эмануэле Тровато. По его словам, такие инфекции, как сифилис и гонорея, особенно распространены именно в этой группе.

«Наиболее высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем, наблюдается среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами, особенно когда речь идет о сифилисе и гонорее. В группу повышенного риска также входят сексуально активные молодые люди, лица с несколькими половыми партнерами», — рассказал он.

Между тем часть мирового сообщества постепенно пересматривает свое отношение к ЛГБТ — государства, которые поддерживали движение, постепенно отказываются от такого курса. Так, в Техасе создадут первую в США клинику для возвращения детям исходного пола. Первые пять лет больница будет бесплатно помогать пациентам, которые решили остановить трансгендерный переход.

Медицинская помощь в таких случаях включает психотерапию, гормональную терапию, а также хирургические операции. Речь идет о соглашении детской больницы Техаса со следствием по итогам многолетнего расследования программы оказания медицинских услуг трансгендерной молодежи. В рамках этой работы было принято решение уволить пятерых врачей, которые предоставляли соответствующие услуги.

Что касается спортивных событий, международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что трансгендеры смогут участвовать в Играх, но только при соблюдении определенных правил. Эти условия касаются участия в соревнованиях в тех категориях, которые соответствуют биологическому полу спортсменов.

«Трансгендерные спортсмены не исключаются из мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, как и все другие спортсмены, они имеют право соревноваться в той категории, которая соответствует их биологическому полу», — сказано в заявлении.

В частности, трансгендерные спортсменки, которые биологически являются женщинами и соответствуют всем квалификационным стандартам, могут участвовать в женской категории при условии, что они не применяли тестостерон или другие андрогены. Что касается трансгендеров, биологически являющихся мужчинами и прошедших необходимые проверки, они могут выступать в мужской категории.

В комитете уточнили, что данная политика напрямую касается только женской категории, которая определяется как соревновательная категория для спортсменок, являющихся биологическими женщинами. При этом правила не вводят никаких новых ограничений для участия в мужской категории.

В Армении простились с погибшими при теракте в Старобельске

В Армении прошла панихида по погибшим в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж, сообщила пресс-служба посольства России в Ереване. Заупокойные богослужения, посвященные погибшим студентам, состоялись 30 мая, в Троицкую родительскую субботу, в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви.

«Состоялись заупокойные богослужения по невинно погибшим в результате подлой террористической атаки боевиков киевского режима студентам колледжа в Старобельске», — сказано в публикации.

Между тем профессор политологии Николай Петро выразил мнение, что удар по Старобельску в ЛНР обернулся для украинского руководства публичным медийным провалом, а военное командование страны находится в состоянии острого беспокойства из-за ожидаемых ответных действий России. По мнению ученого Университета Род-Айленда, это фиаско Киева, поскольку дальнейшие атаки Украины могут спровоцировать российские удары по военному командованию.

Петро также отметил, что ситуация осложняется циничной заинтересованностью союзников Киева в продолжении конфликта, тогда как ресурсы Украины быстро истощаются на фоне неизбежного поражения на поле боя. По словам ученого, анализ показывает, что к концу лета или осенью в ВСУ произойдет коллапс: страна не сможет восполнить передовые позиции для сдерживания российского давления, поскольку ее основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны.

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Какую погоду ждать москвичам в середине лета?

Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в Москве в июле превысит климатическую норму на 2,5 градуса. Первая декада месяца в столице ознаменуется мощным выносом теплого воздуха из Средней Азии. Днем с 1 по 10 июля температура будет уверенно достигать +30 градусов, а в отдельные дни, особенно с 5 по 8 июля, столбики термометров могут подняться до +32. Ночью ожидается от +20 до +22 градусов.

В начале второй декады регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Дневная температура резко понизится до +20–25 градусов, ночная — до +12–14. Прогнозируются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 17 м/с. Местами за сутки может выпасть до 25–30 мм осадков — треть месячной нормы.

Во второй половине июля вернется летний зной, но уже на фоне повышенной влажности. Днем воздух прогреется до +26–31 градуса. В конце месяца вероятны частые кратковременные ливни и грозы. Общее количество осадков за месяц ожидается в пределах 85–95 мм, что близко к норме, однако почти весь объем придется на вторую и третью декады.

Атмосферное давление в июле будет нестабильным. В первой половине месяца прогнозируется фон в 745–750 мм ртутного столба (немного ниже нормы), во второй декаде давление начнет расти до 752 мм, а к концу месяца вновь упадет перед приходом очередного дождевого фронта. Ветер в основном будет дуть с южных и юго-восточных направлений со средней скоростью 2–5 м/с, исключая периоды гроз и ливней.

