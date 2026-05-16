В США появится первая клиника для возвращения детям исходного пола

Первую в США клинику для возвращения детям исходного пола создадут в Техасе, пишет NBC News. Журналисты отметили, что первые пять лет больница будет бесплатно помогать пациентам, которые приняли решение остановить трансгендерный переход (ЛГБТ — движение, признанное в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Медицинские вмешательства в таком случае подразумевают психотерапию, гормональную терапию, а также хирургические операции. При этом в статье говорится, что речь идет о сделке детской больницы Техаса со следствием по итогам многолетнего расследования программы предоставления медицинских услуг трансгендерной молодежи. В рамках работы было решено уволить пятерых медиков, которые оказывали соответствующие услуги.

Ранее Таганский суд Москвы признал американскую компанию — разработчика искусственного интеллекта Character Technologies, Inc виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной в России информации. Судья назначил компании административное наказание в виде штрафа на общую сумму 7,5 млн рублей.

Также Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ в интернете. Отмечается, что корпорации придется выплатить 8 млн рублей.