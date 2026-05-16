16 мая 2026 в 17:13

На площади Независимости в Киеве развернулся пикет против мигрантов

Жители Киева вышли на протестную акцию против трудовых мигрантов

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
На киевской площади Независимости началась общественная акция против трудовых мигрантов, сообщило украинское издание «Время.ua». Участники акции требуют вручить повестки приехавшим в страну иностранцам.

Собравшиеся на площади участники митинга развернули плакаты и вышли с лозунгом «Мигрантам — повестка, паранджи — феминисткам». Какие-либо другие подробности происходящего, а также официальные комментарии со стороны городских властей или правоохранительных органов на данный момент отсутствуют.

Перед этим жительнице Киева не дали включить песню «День Победы» у Вечного огня в парке Славы. Украинка вступила в конфликт с другой прохожей, которая выступила против композиции, не приняв аргумент о том, что песня была создана в Советском Союзе.

Ранее глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов резко отреагировал на критику своей инициативы по обустройству уличных туалетов с выгребными ямами в столице. Чиновник в резкой форме заявил, что ему безразлично мнение недоброжелателей, обсуждающих его предложения по подготовке города к возможным отключениям электричества и воды.

