На площади Независимости в Киеве развернулся пикет против мигрантов

На киевской площади Независимости началась общественная акция против трудовых мигрантов, сообщило украинское издание «Время.ua». Участники акции требуют вручить повестки приехавшим в страну иностранцам.
Собравшиеся на площади участники митинга развернули плакаты и вышли с лозунгом «Мигрантам — повестка, паранджи — феминисткам». Какие-либо другие подробности происходящего, а также официальные комментарии со стороны городских властей или правоохранительных органов на данный момент отсутствуют.
Перед этим жительнице Киева не дали включить песню «День Победы» у Вечного огня в парке Славы. Украинка вступила в конфликт с другой прохожей, которая выступила против композиции, не приняв аргумент о том, что песня была создана в Советском Союзе.
Ранее глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов резко отреагировал на критику своей инициативы по обустройству уличных туалетов с выгребными ямами в столице. Чиновник в резкой форме заявил, что ему безразлично мнение недоброжелателей, обсуждающих его предложения по подготовке города к возможным отключениям электричества и воды.