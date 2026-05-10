Глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов резко отреагировал на критику своей инициативы по обустройству уличных туалетов с выгребными ямами в столице, сообщает издание «Страна». Чиновник в резкой форме заявил, что ему безразлично мнение недоброжелателей, обсуждающих его предложения по подготовке города к возможным отключениям электричества и воды.

Город не подготовился к апокалипсису. Вы хотели, чтобы весь район выливал дерьмо на улицу? Лучше построить нормальные чистые сельские туалеты. Этой зимой все это может повториться, — подчеркнул Бахматов.

По его мнению, отсутствие подготовленной инфраструктуры для нужд населения в условиях потенциальных блэкаутов приведет к антисанитарной катастрофе. Бахматов уверен, что создание организованных мест общественного пользования во дворах является вынужденной, но необходимой мерой.

Ранее экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в стране стало считаться непатриотичным признавать правду, критиковать власть и даже выражать желание завершить конфликт. По ее словам, общество приучают игнорировать внутренние проблемы, выдавая это за проявления настоящей демократии.