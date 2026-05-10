10 мая 2026 в 15:11

Автор идеи сельских туалетов для киевлян резко ответил хейтерам

Украинский чиновник Бахматов призвал киевлян строить сельские туалеты на зиму

Глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов резко отреагировал на критику своей инициативы по обустройству уличных туалетов с выгребными ямами в столице, сообщает издание «Страна». Чиновник в резкой форме заявил, что ему безразлично мнение недоброжелателей, обсуждающих его предложения по подготовке города к возможным отключениям электричества и воды.

Город не подготовился к апокалипсису. Вы хотели, чтобы весь район выливал дерьмо на улицу? Лучше построить нормальные чистые сельские туалеты. Этой зимой все это может повториться, — подчеркнул Бахматов.

По его мнению, отсутствие подготовленной инфраструктуры для нужд населения в условиях потенциальных блэкаутов приведет к антисанитарной катастрофе. Бахматов уверен, что создание организованных мест общественного пользования во дворах является вынужденной, но необходимой мерой.

Ранее экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в стране стало считаться непатриотичным признавать правду, критиковать власть и даже выражать желание завершить конфликт. По ее словам, общество приучают игнорировать внутренние проблемы, выдавая это за проявления настоящей демократии.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

