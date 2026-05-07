В Киеве высказались о происходящем на Украине Мендель заявила, что на Украине стало непатриотично критиковать власть

На Украине стало непатриотичным критиковать власть и высказываться о происходящем в стране, заявила экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она отметила, что это касается и выражения желания завершить конфликт.

Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть, — написала она.

По ее словам, теперь в государстве стало нормально закрывать глаза на то, что происходит внутри страны. Она подчеркнула, что общество приучают терпеть коррупцию и принудительную мобилизацию. Мендель добавила, что многие делают вид, будто именно так должна выглядеть настоящая демократия.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от Киева. По его словам, власти Украины понимают, какие им нужно предпринять шаги, чтобы разрешить кризисную ситуацию.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам с Украиной. Он уточнил, что переговорщики из США на данный момент сосредоточены на иранском треке.