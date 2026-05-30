Два молодых россиянина вступились за девушек против толпы хулиганов В Ставрополье двое молодых людей вступились за девушек и попали в больницу

В селе Винсады Ставропольского края двое молодых людей вступились за девушек и подрались с толпой хулиганов, после чего один из защитников получил перелом челюсти и попал в больницу, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на обращение местной жительницы Анны. По ее словам, 28 мая она вместе с подругой сидела на детской площадке, когда к ним подошла компания и стала кидаться шелухой от семечек и оскорблять их.

В материале говорится, что двое парней, ставшие свидетелями ситуации, вмешались и сделали замечание. Сразу после этого около шести человек напали на заступников. Одному из них сломали челюсть, он госпитализирован.

По словам Анны, в поселке действует целое организованное преступное сообщество из пяти — семи человек, часть из которых учится в девятом классе. Местные жители, пишет канал, настолько запуганы, что боятся выходить на улицу..

